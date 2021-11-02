Зеленский на посту президента Украины получил 285 подарков

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский за два с половиной года на посту президента Украины получил 285 подарков, среди которых печатные издания, статуэтки и велосипед. Об этом во вторник сообщило издание "Вести", опубликовав отчет о посещении экспозиции фонда президентов Украины.

В экспозиции фонда, который размещается в Национальной библиотеке им. Вернадского, несколько тысяч предметов, картин, книг. Он пополняется раз в год, когда все подарки, подаренные за этот период главе государства, передаются в специальное хранилище.

Как отмечает издание, больше всего подарков президенты получают на инаугурацию. При вступлении на пост главы государства Зеленского президент США Дональд Трамп презентовал ему портсигар, лидер Венгрии - статуэтку гусара, а президент Эстонии - велосипед Ampler. Этот подарок, пишут "Вести", со смыслом: именно такой вид транспорта выбрал киногерой Зеленского из фильма "Слуга народа", учитель Голобородько, чтобы добираться до места своей работы президентом. "Это - электровелосипед, в его документах указано, что на таком можно проехать до 70 км", - сказала завотделом поиска и учета документов фонда Оксана Бойко. Она добавила, что сотрудники фонда периодически заряжают велосипедный аккумулятор, чтобы не портился, хотя никто не использует этот велосипед.

По утверждению СМИ, первыми обращают на себя внимание такие подарки, как молитвенный коврик от посла Пакистана, красивая белая ладья в виде дракона - презент главы диппредставительства Таиланда на Украине, элегантные запонки от главы МИД Грузии, памятная монета - подарок президента Литвы, а также модель автобуса, изготовленная из стекла, от посла Филиппин. В фонде много подарков от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: и металлическая тарель, и стеклянная ваза, и галстук, и совместное фото в рамочке.

Все предметы, подаренные президентам, проходят обязательный процесс: сотрудники вносят их в специальный каталог, дополняя деталями о подарке. Иногда для этого связываются с дарителями. При этом, утверждает Бойко, в коллекции больше всего предметов на религиозную тематику: статуэток, икон, книг. Самые интересные подарки, отмечает СМИ, - это священные тексты Библии и Корана на разных языках. По словам Бойко, часть подарков связана со спортивной тематикой, а одним из самых необычных называет факел с Олимпийских игр - 2012 в Лондоне. "Это оригинал, все параметры которого связаны с цифрой "8": в нем 8000 отверстий, 800 гр и 80 см", - сказала представитель фонда.

По ее словам, экс-президенту Украины Леониду Кучме, очень любившему корабли, подарили, например, модели судов "Санта-Мария" и "Нинья", на которых Христофор Колумб открывал Америку. "Ждем, пока кто-нибудь подарит нашему президенту "Пинту" - третье судно, участвовавшее в экспедиции, чтобы собрать полную коллекцию", - пошутила Бойко.