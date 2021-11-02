Иностранцы массово отменяют туры в Россию из-за введенных ограничений

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Иностранные туристы массово аннулируют и переносят туры в Россию из-за введения в стране нерабочих дней и неопределенности с дальнейшими ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры с заездами на ближайшие даты. Причиной послужил как введенный в России "локдаун" (нерабочие дни до 7 ноября), так и отсутствие понимания, какими будут ограничения после его окончания", - говорится в сообщении "Вестника АТОР".

Большинство приезжающих в Россию иностранных туристов вакцинированы. Но в России не действует QR-код, полученный за иностранную прививку. Поэтому на данный момент интуристам недоступно посещение музеев и театров, так как для этого нужны QR-коды, объяснила гендиректор компании "Тари Тур" Марина Левченко. В настоящий момент отсутствуют регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами.

"Единого понимания в субъектах РФ по этой теме нет. В Москве, например, возможно сдать ПЦР-тест и получить QR-код иностранцу (лаборатория должна быть подключена к ЕМИАС), но возможно ли подобным же образом получить QR-код в Петербурге и других регионах - неясно", - отметили в пресс-службе "Интуриста".

Пока единственным вариантом пребывания в России иностранных туристов после окончания нерабочих дней является постоянное ПЦР-тестирование. Фактически туристы должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию, подчеркнули в АТОР. По данным ассоциации, больше всего иностранных туристов приезжают в Россию из арабских стран, таких как ОАЭ и Катар, и Индии. Страну также посещают туристы из Европы - Германии, Швейцарии и Словении.