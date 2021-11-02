В Иркутской области управлять заказниками и памятниками природы будет единый орган

ИРКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Распоряжение о создании дирекции по особо охраняемым природным территориям регионального значения подписано в правительстве Иркутской области. Новое ведомство будет единым органом по управлению заказниками и памятниками природы, которых в регионе насчитывается порядка 70, сообщила во вторник пресс-служба правительства Приангарья.

"Решение о создании ведомства ОГКУ "Дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области" принято на совещании под руководством главы Приангарья Игоря Кобзева. Распоряжение о создании ведомства подписал первый заместитель губернатора - председатель правительства региона Константин Зайцев. <…> Ранее задачи, которые будет выполнять дирекция, были разделены между двумя министерствами - природных ресурсов и минлесом", - говорится в сообщении.

Дирекция будет подведомственным учреждением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и начнет работу в январе 2022 года. Она будет заниматься обеспечением охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения, надзором в области охраны и использования этих территорий. В ее задачи будет входить сохранение природных комплексов и восстановление биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях регионального значения, учет численности животных, мониторинг среды их обитания, экологическое просвещение.

В Приангарье на территории 19 муниципальных образований расположены 13 государственных природных заказников общей площадью 775 тыс. 426 га, или 1% от площади региона, и 55 памятников природы общей площадью 14 тыс. 57 га, или 0,02 % от площади области.