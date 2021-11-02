В Киеве за сутки число новых случаев COVID-19 увеличилось в 3,5 раза

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Киеве за прошедшие сутки, это стало рекордным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Минздрава.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев [COVID-19] зарегистрировано в Одесской (1 908), Днепропетровской (1 621), Запорожской (1 341), Харьковской (1 337) областях и Киеве (1 738)", - говорится в сообщении ведомства.

По сравнению с данными на 1 ноября, когда в Киеве было зафиксировано 495 инфицированных, суточный прирост числа заразившихся коронавирусом увеличился более чем в 3,5 раза.

В Минздраве сообщили, что в целом на Украине за сутки выявлено почти 19,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 12,6 тыс. человек, 700 скончались от осложнений. С начала пандемии в стране зафиксированы почти 3 млн случаев COVID-19, выздоровели более 2,4 млн человек, более 68,7 тыс. умерли.

В понедельник мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отделения интенсивной терапии для инфицированных коронавирусом в больницах города заполнены практически полностью. Кличко подчеркнул, что в целом ситуация с коронавирусом в украинской столице тяжелая, но стабильная, однако, по его словам, город пока не подошел к пиковым значениям по заболеваемости и сложное положение может продлиться еще около месяца.

С 1 ноября Киев перешел в так называемую красную зону эпидемической опасности, где действуют самые строгие карантинные ограничения. В настоящее время в этой зоне на Украине находятся 16 регионов и столица.