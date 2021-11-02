Путин направил приветствие участникам съезда Всероссийского общества инвалидов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отмечает вклад Всероссийского общества инвалидов в решение проблем реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями по здоровью.

"За минувшее время Всероссийское общество инвалидов проделало большую, содержательную работу, нацеленную на решение актуальных проблем реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями по здоровью, защиты их прав и интересов", - говорится в приветствии главы государства участникам VII съезда Всероссийского общества инвалидов, текст которого опубликован во вторник на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что организация помогает создавать достойные условия для жизни, профессиональной ориентации и трудоустройства людей с инвалидностью, помогает им в творчестве, занятиях спортом, а также участвует в совершенствовании профильного законодательства.

"И, конечно, особо подчеркну значимый вклад общества в реализацию госпрограммы "Доступная среда". Столь важная, востребованная деятельность по праву снискала вашей организации высокий авторитет и признание", - говорится в послании президента.

Он выразил уверенность, что съезд пройдет плодотворно, а его делегаты смогут обменяться опытом, лучшими практиками и наметить ориентиры на будущее.

Всероссийское общество инвалидов было учреждено в 1988 году.