Бар в центре Волгограда закрыли на 22 дня из-за нарушения антиковидных мер

ВОЛГОГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Лаунж-бар Garden, расположенный в Центральном районе Волгограда, закрыли на 22 дня из-за несоблюдения противоэпедимических требований. В заведении не обеззараживали воздух и поверхности, сообщили во вторник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"В ходе осмотра помещений Lounge bar Garden (ООО "Чайные облака), расположенного в Центральном районе Волгограда, в котором в тот момент находились посетители, было установлено, что проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях при помощи бактерицидных облучателей рециркуляторного типа в кафе не осуществляется", - сказали в ведомстве, добавив, что деятельность заведения была приостановлена судом на 22 дня.

По данным Роспотребнадзора по региону, нарушения в работе бара выявили по время рейда по контролю за соблюдением предприятиями общественного питания антиковидных мер.

Обстановка в регионе

В Волгоградской области с 18 октября только с QR-кодом пускают в музеи, кинотеатры, бассейны, салоны красоты, фитнес-центры. С 25 октября без кода не пускают в кафе, бани, а также в междугородние автобусы. С 30 октября в регионе ввели самоизоляцию для непривитых старше 60 лет, запрет на проведение с 23:00 до 06:00 мск зрелищно-развлекательных мероприятий, работу кафе. С 30 октября по 7 ноября решено приостановить проведение массовых спортивных мероприятий, работу стоматологий, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, бань, выставок, библиотек, кинотеатров, культурно-досуговых учреждений, за исключением театров и музеев. Непродовольственные магазины с 30 октября по 7 ноября будут обслуживать покупателей только по QR-кодам.

По данным оперштаба по Волгоградской области, в регионе выявлены около 105 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,5 тыс. человек.