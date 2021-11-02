Спелеологи Крыма и Чечни обнаружили на Кавказе новые пещеры и древние захоронения

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Спелеологи Крымского федерального и Чеченского государственного университетов обнаружили во время экспедиции в горные районы Чеченской Республики семь новых пещер и несколько древних захоронений, сделанных в гротах, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе КФУ.

"Экспедиция длилась неделю. В ней участвовали студенты и преподаватели КФУ им В. И. Вернадского и ЧГУ. Они обследовали плато Балой-Лам, Гилла-Корд и хребет Чарма. <…> Спелеологи дали геоморфологическую и карстологическую характеристики региона, описали обнаруженные пещеры и занесут их в кадастр пещер России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что район ранее был слабо изучен спелеологами, так как добраться туда было сложно: дорогу провели только в 2020 году. Массив поднимается на высоту до 2 км над уровнем моря, при этом вода фиксируется на уровне около 500-700 м над уровнем моря. При этом в числе найденных естественных пещер были сквозные диаметром около 6-7 м.

"Это достаточно интересный карстовый массив: здесь много глубоких воронок, рек, которые в них попадают. Мы исследовали и сами пещеры, и их карстовые формы, сделали зарисовки. <…> Помимо естественных пещер, мы нашли еще искусственные: предполагаем, что это аланские захоронения II века нашей эры. Мы зафиксировали эти места и сообщили о них нашим коллегами из Чеченского государственного университета - теперь склепы откроют и будут изучать", - приводятся в сообщении слова старшего преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии КФУ Геннадия Самохина.

Добавляется, что специалисты двух вузов продолжат сотрудничество. В частности, они планируют еще одну совместную экспедицию летом 2022 года для изучения более высокогорного карстового региона.