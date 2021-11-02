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Движение по Босфору перекрыли из-за тумана

Аналогичная ситуация сложилась и в проливе Дарданеллы, который тоже временно закрыли для прохода судов

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Движение судов в проливе Босфор с утра вторника приостановлено из-за плотного тумана. Как сообщил телеканал Habertürk, власти Турции с 09:30 по местному времени (совпадает с московским) предписали остановить проход судов через пролив в обоих направлениях.

Туман начал образовываться в вечерние часы, это атмосферное явление наблюдается до сих пор. На некоторых участках маршрута видимость снизилась до нескольких сотен метров.

Аналогичная ситуация сложилась и в проливе Дарданеллы, который тоже временно закрыт для прохода судов. Опоры моста через него высотой 318 метров оказались практически полностью скрыты туманом. Кроме того, отменены паромные рейсы в Мраморном море.

Временное закрытие Босфора - довольно частая практика для Стамбула. Это происходит из-за сложных погодных условий или аварий в проливе. Обычно движение восстанавливается в течение нескольких часов по мере улучшения погоды. Однако из-за приостановки транзита с обеих сторон Босфора может собраться внушительная очередь из судов.

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