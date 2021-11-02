В Санкт-Петербурге уличным музыкантам запретили выступать на время локдауна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Уличным музыкантам, ранее согласовавшим свои выступления, запретили играть в Санкт-Петербурге на время локдауна. Главной причиной такого решения стала ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация, власти стараются избежать массовых скоплений людей на улицах, сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"Комитетом по культуре было принято решение об отзыве согласований выступлений уличных музыкантов в целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов", - говорится в сообщении.

В нерабочие дни в центре города собралось множество людей и одним из поводов для столпотворений стали уличные концерты на Невском проспекте. Послушать уличных музыкантов собрались сотни людей, что при нынешней ситуации с заболеваемостью коронавирусом крайне нежелательно.

Ограничительные меры будут действительны до 7 ноября текущего года. Кафе и рестораны работают только навынос, открытыми остаются аптеки и продовольственные магазины.