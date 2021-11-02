Пожилых сотрудников в Кузбассе предложили перевести на удаленный режим на время вакцинации

КЕМЕРОВО, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса рекомендовали предприятиям региона перевести на удаленный режим работы с сохранением заработка сотрудников старше 60 лет на время прохождения ими вакцинации и формирования иммунитета. Об этом сообщается в распоряжении губернатора Сергея Цивилева, опубликованном во вторник на сайте регионального правительства.

"Рекомендовать работодателям Кузбасса обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для прохождения вакцинации от COVID-19 указанными лицами (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования у них иммунитета", - говорится распоряжении.

Также руководителям предприятий Кузбасса рекомендовано предоставить двухдневные оплачиваемые выходные дни для всех сотрудников, которые поставят прививку от коронавируса.

Накануне на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил Кемеровскую область в числе 10 российских регионов, где необходимо ускорить темпы вакцинации. По данным министерства здравоохранения Кузбасса, на 2 ноября в регионе зарегистрировано более 942,4 тыс. случаев вакцинации, в том числе 272,8 тыс. случаев у пациентов старше 60 лет. План по вакцинации выполнен более чем на 52%.

Всего с начала пандемии в Кузбассе зарегистрировано более 64,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 307 случаев за минувшие сутки. Выздоровели более 60,7 тыс. пациентов, умерли 1 468, остальные находятся под наблюдением медиков.