Москалькова предложила разработать рекомендации для учеников по пользованию соцсетями

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает разработать рекомендации для учеников, родителей и учителей по безопасному пользованию интернетом и социальными сетями. Об этом она заявила во вторник в ходе пленарного заседании форума "Сообщество" Общественной палаты (ОП) РФ.

"Очень важно разработать рекомендации по безопасному пользованию интернетом, соцсетями для родителей, учеников и учителей", - заявила она.

Омбудсмен отметила, что интернет является "шагом вперед", который в то же время "несет в себе и вызовы, и угрозы".

Итоговый форум "Сообщество" проходит 2-3 ноября в Гостином дворе в Москве. Он традиционно завершает ежегодный цикл мероприятий в регионах, организованных ОП РФ. В 2021 году состоялось четыре региональных форума: во Владикавказе, Твери, Саранске и Хабаровске.

Форум "Сообщество" проводится Общественной палатой с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задачей форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, активизация развития гражданского общества в регионах.