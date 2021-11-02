МИД Киргизии посоветовал работающим в РФ согражданам прививаться российскими вакцинами

БИШКЕК, 2 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Киргизии посоветовало гражданам республики, которые планируют работать в России, прививаться в РФ российскими препаратами, чтобы избежать сложностей при трудоустройстве. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении дипведомства.

В министерстве отметили, что киргизские сертификаты о вакцинации находятся на рассмотрении компетентных органов в РФ и процесс их признания еще не завершен. Киргизские дипломаты также напомнили, что РФ пока не признала ни один иностранный сертификат о вакцинации.

"С учетом вышеизложенного, во избежание трудностей при найме на работу в РФ и получении QR-кодов, посольство считает целесообразным соотечественникам, намеревающимся прибыть в РФ на работу, прохождение вакцинации в России российскими препаратами, сертифицированными на территории страны пребывания", - отметили в дипведомстве.

"Работа по признанию сертификатов Кыргызской Республики о вакцинации в зарубежных странах будет продолжена по линии министерства иностранных дел, внешней торговли и инвестиций и Министерства здравоохранения Кыргызской Республики", - добавили в МИД.