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Новые правила медосвидетельствования водителей могут заработать с марта 2022 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Новые правила медицинского освидетельствования водителей могут вступить в силу в РФ с 1 марта 2022 года. Соответствующий проект приказа Минздрава опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее сообщалось, что Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава РФ о продлении действующих правил медицинского освидетельствования водителей до 2022 года.

"В приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации <...> в пункте пять слова "с 1 января 2022 года" заменить словами "с 1 марта 2022 года", - говорится в тексте проекта.

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