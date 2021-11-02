Свердловский областной суд зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Свердловский областной суд рассмотрит иск, который оспаривает введенную указом губернатора региона систему QR-кодов для посещения общественных пространств. Иск зарегистрирован, дата заседания еще не назначена, сообщили во вторник в пресс-службе суда.

С 25 октября в Свердловской области QR-коды начали действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах, с 30 октября введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты, санаториев, ТЦ, предприятий общественного питания и фитнес-клубах.

"Свердловский областной суд зарегистрировал административный иск гражданина, оспаривающего пункт 3 указа губернатора Свердловской области №100-УГ. Оспариваемый пункт устанавливает запрет для граждан в период с 30 октября этого года на посещение перечисленных в указе мест массового скопления граждан без документа, удостоверяющего личность, и QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что дело передано судье, дата рассмотрения пока не назначена.

Нерабочие дни в Свердловской области объявлены с 30 октября по 7 ноября. В регионе введена обязательная вакцинация для сотрудников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих. В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом, по состоянию на 1 ноября было зарегистрировано 723 новых случая заражения, что является максимумом за всю пандемию, общее количество заболевших за всю пандемию - 158 094 человека, выписаны 142 449 человек, умерли 7 504 человека.