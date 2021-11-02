Москалькова предложила создать банк вакансий для молодых специалистов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает создать в России банк профессиональных вакансий для молодых специалистов.

"Мы сегодня подготовили пакет предложений для органов государственной власти с тем, чтобы можно было минимизировать последствия ковида и повысить гарантии прав молодежи в условиях современных реалий. <...> У нас сегодня нет единого банка профессиональных вакансий для молодежи даже на территории России", - заявила она во вторник в ходе пленарного заседании форума "Сообщество" Общественной палаты (ОП) РФ.

"В условиях пандемии важно поддержать молодежь: <…> создать банк вакансий для молодых специалистов", - написала омбудсмен в Instagram по итогам выступления на форуме.

Москалькова в ходе пленарного заседания форума также предложила выделять субсидии работодателям, "которые будут брать на работу молодежь". "Очень важно расширить социально-экономические меры поддержки молодежи. Важно рассмотреть вопрос о льготной ипотеке для молодежи и кредитах на обучение, сужение частных мест в образовательных учреждения и увеличение количества бюджетных мест", - добавила она.

Итоговый форум "Сообщество" проходит 2-3 ноября в Гостином дворе в Москве. Он традиционно завершает ежегодный цикл мероприятий в регионах, организованных ОП РФ. В 2021 году состоялось четыре региональных форума: во Владикавказе, Твери, Саранске и Хабаровске.

Форум "Сообщество" проводится Общественной палатой с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задачей форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, активизация развития гражданского общества в регионах.