Прокуратура предостерегла призывающих к участию в несогласованной акции 4 ноября в Москве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы предостерегла об ответственности за участие и призывы к участию в несогласованном мероприятии в центре Москвы 4 ноября, сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

Как сообщает прокуратура, в интернете, в том числе в соцсетях, размещена информация с призывом к участию 4 ноября 2021 года в публичном мероприятии в центре Москвы. "Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано. В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - сообщает прокуратура.

В прокуратуре отметили, что организация несогласованного мероприятия и участие в нем влекут за собой ответственность.

Ранее в мэрию Москвы были поданы несколько заявок о проведении "Русского марша" в День народного единства 4 ноября. Сторонники проведения марша в соцсетях призывают выходить "на улицы Москвы" с оппозиционными лозунгами.