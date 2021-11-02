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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,05

В Москве этот показатель составил ровно 1

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил снижение и уменьшился до 1,05, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Ни в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель не остался ниже единицы. В Москве он составил ровно 1, в Нижегородской области - 1,02, в Ростовской - 1,03, в Московской - 1,04, в Воронежской и Свердловской областях - 1,05, в Иркутской области и Красноярском крае - 1,09.

В Санкт-Петербурге индикатор снизился с 1,2 до 1,1, а в Самарской области, несмотря на очередной максимум по числу заболевших, - с 1,13 до 1,11.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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РоссияПандемия COVID-19
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