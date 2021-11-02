Опрос: более половины граждан Украины считают, что за два года они стали беднее

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Более половины граждан Украины отмечают, что за последние два года их материальное положение ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного во вторник опроса Центра Разумкова.

По данным исследователей, 55,9% респондентов ответили, что за это время материальное положение их семьи ухудшилось, у 35,3% - не изменилось, а 7,5% сказали, что оно улучшилось.

Главными причинами экономических проблем в стране опрошенные чаще всего называли некомпетентность властей - 39,1% и высокий уровень коррупции - 35,4%. Каждый десятый назвал основной причиной пандемию коронавируса, еще столько же - ситуацию на востоке Украины.

Говоря о проблемах в энергетическом секторе, 37,5% опрошенных заявили, что причиной этого является коррупция. Еще 36,8% назвали некомпетентность властей, а 13,7% - ситуацию на мировых рынках газа и угля. При этом большинство - 52% считают, что ответственность за отопительный сезон несут центральные власти, 17,5% возложили ответственность на местное самоуправление.

43,6% участников опроса выразили мнение, что из-за высоких цен на энергоносители правительство должно поднять субсидии и увеличить список семей, имеющих право их получать. В то же время 7,3% респондентов считают, что выделяемых средств достаточно, а 7% сказали, что их не интересует этот вопрос.

Опрос проводился с 2 по 27 октября по телефону, в нем приняли участие 1,2 тыс. человек старше 18 лет. По оценке авторов исследования, погрешность не превышает 2,9%.