На Ставрополье в 2021 году по программе целевого набора трудоустроили свыше 130 медиков

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Программа целевого набора позволила в 2021 году трудоустроить более 130 молодых специалистов в медучреждения разных районов Ставрополья, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Владимиров.

"Как показывает время, эта практика [программа целевого набора] себя оправдывает. Только в этом году в медучреждения разных территорий Ставрополья приняты на работу 134 молодых специалиста. А на программы специалитета и ординатуры в медвузы зачислен 401 выпускник ставропольских школ", - написал Владимиров в "Инстаграме".

По его словам, в частности, в Георгиевскую районную больницу пришли на работу сразу пятеро молодых врачей - четверо терапевтов и педиатр.

"Такое кадровое обновление - результат работы программы целевого набора, которая действует на Ставрополье уже восьмой год. Ее принцип в том, что молодые люди получают направление в университет из территории, где они живут, для обучения наиболее востребованным в социальной сфере профессиям. Прежде всего, это врачи и педагоги", - отметил глава региона.

Он добавил, что после получения диплома специалисты возвращаются на работу в родные места.