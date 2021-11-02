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Пандемия COVID-19

Вакцинированная глава ямальского города Лабытнанги заразилась коронавирусом

Марина Трескова рассказала, что после прививки болезнь протекает в легкой форме

ТАСС, 2 ноября. Глава города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) Марина Трескова заразилась коронавирусом. По ее словам, после вакцинации болезнь протекает в легкой форме.

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"Земляки, несмотря на все предпринимаемые меры предосторожности, четвертая волна коронавируса захватила и меня. Об этом свидетельствует положительный результат ПЦР-теста. Чувствую себя нормально, правда, есть характерные симптомы ОРВИ. Убеждена в том, что помогает справиться с недугом и оставаться работоспособной прививка", - написала Трескова на своей официальной странице "ВКонтакте".

Глава города ушла на изоляцию, но продолжает работать.

Всего на Ямале выявлено более 54 тыс. случаев заражения коронавирусом. Последние месяцы в регионе фиксируется более 100 случаев заболевания каждые сутки, за последние выявлено 143 случая. В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения, с 25 октября действует система пропуска по QR-кодам в культурные, досуговые и спортивные заведения.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19
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