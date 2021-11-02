Вакцинированная глава ямальского города Лабытнанги заразилась коронавирусом

"Земляки, несмотря на все предпринимаемые меры предосторожности, четвертая волна коронавируса захватила и меня. Об этом свидетельствует положительный результат ПЦР-теста. Чувствую себя нормально, правда, есть характерные симптомы ОРВИ. Убеждена в том, что помогает справиться с недугом и оставаться работоспособной прививка", - написала Трескова на своей официальной странице "ВКонтакте".

Глава города ушла на изоляцию, но продолжает работать.

Всего на Ямале выявлено более 54 тыс. случаев заражения коронавирусом. Последние месяцы в регионе фиксируется более 100 случаев заболевания каждые сутки, за последние выявлено 143 случая. В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения, с 25 октября действует система пропуска по QR-кодам в культурные, досуговые и спортивные заведения.