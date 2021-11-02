Число свободных коек в коронавирусных стационарах Петербурга составляет около 15%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС /. Число свободных коек в стационарах, где оказывают медицинскую помощь больным COVID-19 в Петербурге, составляет примерно 15%, положительной динамики по заболеваемости в городе пока нет. Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Ресурсы в городе для оказания медицинской помощи, как на амбулаторном этапе, так и в стационарах есть, на сегодняшнее утро <...> свободных коек около 15%, при необходимости мы предпримем меры, чтобы нарастить коечный фонд, но хотелось бы предпринять иные меры, которые бы позволили не увеличивать число пациентов, которые нуждаются в стационарном лечении", - сказал он.

Лисовец также отметил, что на данный момент в Петербурге не приходится говорить об устойчивой тенденции к снижению заболеваемости, по-прежнему фиксируется большое число госпитализированных, позитивной динамики пока не наблюдается. Число заболевших по сравнению с предыдущей неделей возрастает.

По последним данным, в Петербурге выявили 714 870 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел 647 001 человек, умерли 24 048. За последние сутки в городе выявили 3 066 случаев заражения.