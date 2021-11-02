Более 30 рейсов задержаны в Шереметьево из-за тумана

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 30 рейсов на вылет задержаны в Шереметьево из-за тумана, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта. При этом прилетающие самолеты аэропорт принимает "исходя из оперативной обстановки".

"В целях обеспечения безопасности полетов и обслуживания пассажиров согласно требований федеральных авиационных правил и международных стандартов 32 рейса на вылет перенесены по причине сильного длительного тумана", - сообщили в столичном аэропорту, уточнив, что это актуальные данные на 11:45 мск.

Более 25 рейсов задерживаются в Домодедово из-за тумана по данным на 12:15 мск, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"По состоянию на 12:15 из-за погодных условий в московском регионе изменено время вылета больше 25 рейсов. 23 рейсов ушли на запасные аэродромы",- отметили в Домодедово.