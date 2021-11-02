Рязанские власти опровергли отсутствие вакцины "Спутник Лайт" в регионе

ТАСС, 2 ноября. Запас однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" имеется в Рязанской области, однако в ограниченном количестве, сообщили ТАСС в правительстве региона во вторник.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что "Спутник Лайт" закончился в Рязанской области.

"В настоящее время вакцина "Спутник Лайт" в регионе есть в ограниченном количестве и применяется только для ревакцинации и вакцинации официально переболевших COVID-19", - сообщили в правительстве.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 48 444 случая заболевания, в том числе 239 - за последние сутки. Выздоровели 42 719 человек, отмечено 1 436 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошли 372 098 жителей, второй - 307 244. Уровень коллективного иммунитета составляет 35,1%.