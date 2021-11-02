В Омске гинекологическую больницу переоборудуют для больных ковидом

ОМСК, 2 ноября. /ТАСС/. Минздрав Омской области, где ежедневно фиксируют более 500 случаев заражения коронавирусом, оснастит гинекологическую больницу кислородным оборудованием, необходимым для приема больных с COVID-19. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе министерства.

"Действительно, на территории учреждения ведется монтаж оборудования для подачи кислорода. <…> На данный момент гинекологическая больница работает по профилю в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что власти региона готовятся к дальнейшему ухудшению эпидемиологической ситуации и готовят к приему больных еще в ряде учреждений. "Прививка - единственная мера к стабилизации процесса и выходу из пандемии. Минздравом будут предприниматься все мероприятия для оперативного развертывания дополнительных койко-мест", - подчеркнули в ведомстве.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Омской области за прошедшие сутки было выявлено 536 случаев инфицирования коронавирусом, что является рекордным показателем. Всего с начала пандемии заболели 98 199 человека. Из них 76 812 пациентов выздоровели, умерли 2 485. В омском Минздраве сообщили, что в прививочной кампании приняли участие уже 722 957 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 562 084. План по вакцинации для региона - 893 602 жителя.