Песков назвал неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации от ковида

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Подделка сертификатов о вакцинации от ковида неприемлема, и с ней ведется непримиримая борьба как в России, так и в других странах, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается подделок этих очень важных документов, то очевидно, что они есть и у нас, и в различных странах ЕС. Везде с этим ведется непримиримая борьба. Мы относимся к этому очень ответственно, мы считаем это неприемлемым. И, конечно, с этим борются наши правоохранительные органы", - подчеркнул он.

Ранее РБК со ссылкой на представительство ЕС в России сообщал, что Брюссель якобы ждет от Москвы расследования фактов торговли ковид-сертификатами. В ответ на вопрос, считает ли РФ тоже необходимым такое расследование, представитель Кремля заметил: "Здесь же не важно, о подделке каких сертификатов идет речь".

"Любая подделка документов, а к документам относятся и те, и те, и другие сертификаты, естественно, должна караться по закону. Вы знаете, что и у нас тоже подделываются сертификаты. И это, конечно, предмет особой озабоченности наших правоохранительных органов, которые работают над этим не покладая рук", - констатировал он.

Признание сертификатов о вакцинации

Песков также сообщил, что переговоры между Россией и ЕС по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от ковида продвигаются весьма позитивно, Москва рассчитывает достичь договоренностей по этому направлению в обозримой перспективе.

"Переговоры эти продвигаются в весьма позитивном ключе. И все-таки мы рассчитываем уже в обозримой перспективе выйти на положительные результаты по взаимному признанию сертификатов о вакцинации", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что это необходимо для людей, "для граждан как стран ЕС, так и Российской Федерации". "Мы должны обеспечить людям свободу передвижения даже в условиях пандемии", - подчеркнул он.

Песков отказался строить предположения по поводу возможных сроков признания сертификатов вакцинации. "Работа там ведется по линии минздравов, мы надеемся, что все будет хорошо", - сказал представитель Кремля.

На вопрос, когда можно ожидать признания сертификатов о вакцинации - в этом или следующем году, он заметил, что "это чрезвычайно неблагодарная работа - месяцами ограничивать какие-то перспективы тех или иных процессов". "Тем более сейчас, когда способность прогнозирования всех процессов минимизируется каждый день", - добавил Песков.

Ранее РБК со ссылкой на представительство ЕС в России писал о том, что Брюссель ждет от Москвы расследования торговли ковид-сертификатами. "Мы надеемся, что это никак не осложнит [переговоры]", - заметил Песков в ответ на вопрос, может ли это расследование повлиять на переговоры по взаимному признанию сертификатов.