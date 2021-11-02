Срок участия во Всероссийской переписи населения на портале госуслуг продлили до 14 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Дата окончания Всероссийской переписи населения на госуслугах будет перенесена с 8 на 14 ноября. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

"В связи с введением ограничительных мер во всех субъектах РФ у нас произошел ежедневный прирост переписавшихся на платформе госуслуг. Поэтому мы приняли решение о продлении с 8 по 14 ноября онлайн-переписи, чтобы дать людям дополнительную неделю для прохождения переписи", - сказал он.

Смелов сообщил, что более 63% россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения, это порядка 90 млн человек.

"На данный момент у нас прошло уже больше половины переписи. Мы успели переписать более 63% населения, это около 90 млн человек. Из них 20 млн воспользовались услугой самостоятельной переписи на портале госуслуг", - сказал он.