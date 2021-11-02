Туман и запах гари в Подмосковье исчезнут во второй половине дня 2 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Серьезных выбросов промышленных предприятий в Подмосковье не зафиксировано. Туман и сопровождающий его запах гари в регионе пропадет во второй половине дня 2 ноября, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

"В этом году осень порадовала жителей Москвы и Московской области теплой и солнечной погодой, однако в это время года погода часто меняется, так на смену солнцу пришел обильный туман. По сообщению МЧС России, туман с видимостью 200-700 м сохранится на территории Московской области до середины дня 2 ноября. Далее погода ухудшится, но пропадет туман и сопровождающий его легкий запах гари. Речь не идет о серьезных выбросах промышленных предприятий, просто в подобных метеоусловиях даже небольшие пропорции загрязняющих веществ вызывают подобный эффект", - сообщили в пресс-службе.

В региональном министерстве уточнили, что благоприятные условия для возникновения туманов создаются, когда излишки водяного пара начинают конденсироваться, образуя капли. Избыток водяного пара появляется либо вследствие охлаждения воздуха, либо в результате испарения влаги с относительно теплой подстилающей поверхности в холодный воздух. Исходя из этого, туманы делятся на туманы охлаждения и туманы испарения. "Сейчас мы имеем дело со вторым типом тумана", - заключили в министерстве.

В министерстве рассказали, что в первом случае происходит охлаждение воздуха, движущегося в теплом секторе циклона над более холодной поверхностью моря или суши. Над сушей такое преимущественно случается осенью и зимой при поступлении субтропического или морского теплого воздуха. Что касается туманов испарения, то они возникают чаще всего осенью и зимой в холодном воздухе над более теплой водой или вечером над сушей во время или после дождя.