США планируют выделить до $9 млрд к 2030 году на сохранение лесов по всему миру

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 ноября. /ТАСС/. Власти США намерены выделить до $9 млрд на сохранение лесов по всему миру до 2030 года в случае одобрения Конгресса. Об этом во вторник сообщил Белый дом на своем сайте.

"Это ["План по сохранению мировых лесов"] первый в своем роде общеправительственный план, он даст начало усилиям продолжительностью в десять лет по сохранению лесов и других экосистем, которые поглощают весомую часть углерода. В плане указано намерение выделить до 9 млрд долларов из нашего финансирования международных программ по борьбе с изменением климата до 2030 года", - сказано на сайте Белого дома. Отмечается, что подобная сумма может быть выделена с согласия Конгресса США.

Заявленный план поддерживает цели международного сообщества по прекращению сокращения площади естественных лесов к 2030 году. Вашингтон ранее присоединился к этой инициативе, отмечается в сообщении.

Помимо финансирования в размере $9 млрд в плане ставятся задачи по стимулированию мер по сохранению лесных экосистем, частных инвестиций в этой сфере, по созданию баз и систем данных, связанных с охраной леса.

Поддержка фермеров

Президент США Джо Байден в ходе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) заявил, что Соединенные Штаты намерены выделить до $9 млрд к 2030 году на программы, направленные на сохранение и восстановление фермерского хозяйства.

"Наш план - первый в своем роде. Он основан на общегосударственном подходе и совместной работе с Конгрессом для выделения до $9 млрд до 2030 года для финансирования программ по сохранению и восстановлению наших ферм, а также мобилизации миллиардов [долларов средств] наших партнеров", - отметил американский лидер.

Он также добавил, что "посредством этого плана Соединенные Штаты помогут миру достичь общей цели - остановить естественную убыль лесов и восстановить к 2030 году как минимум дополнительно 200 млн гектаров леса и других экосистем". Кроме того президент США подчеркнул, что "Соединенные Штаты будут подавать пример, поддерживая другие иностранные государства, активно действуя для сохранения и восстановления поглотителей углерода".

Конференция COP26, начавшая работу в воскресенье, продлится до 12 ноября, в ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне. На форуме подводятся итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием климатических договоренностей в Париже в 2015 году, а это предполагает, что стороны соглашения должны объявлять о повышении своих климатических обязательств, что уже сделало большинство участников конференции, включая РФ, заявившую о стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году.