Контроль за возникновением лесных пожаров усилят в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 2 ноября. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил профильным службам усилить работу по предотвращению лесных пожаров, которые могут возникнуть из-за потепления. Об этом во вторник сообщает пресс-служба областного правительства.

"Обратите внимание на рост количества ландшафтных пожаров. Ситуация связана с безответственным и халатным отношением к пожарной безопасности, в том числе местных властей. Поэтому к решению задач должны подключиться все службы и сами жители, которые ходят в леса. Обстановка сложная", - приводит пресс-служба слова Дегтярева.

В связи с потеплением в четырех районах Хабаровского края - Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском - ввели ограничения на посещение лесов. Особый противопожарный режим в настоящее время действует на территории 19 муниципалитетов. "В регионе запущена информационная кампания по разъяснению населению рисков возгораний. Все эти меры должны сдержать появление новых очагов. Работа по борьбе с пожарами продолжится вплоть до установления в регионе снежного покрова, когда вероятность новых пожаров сойдет к минимуму", - добавили в пресс-службе.