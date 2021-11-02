Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в аэропортах Москвы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор проведет проверку соблюдения антиковидных мер в московских аэропортах в связи с задержкой авиарейсов, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

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"В связи с задержкой рейсов в аэропортах Москвы из-за погодных условий Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в местах размещения пассажиров, залах ожидания и других общественных помещениях аэропортов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве задержаны более 100 и отменены 29 авиарейсов из-за тумана.

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. В Росавиации сообщили, что все московские аэропорты работают в штатном режиме.