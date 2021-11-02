Киргизия вывезет в РФ на утилизацию партию ракетного топлива с истекшим сроком годности

БИШКЕК, 2 ноября. /ТАСС/. Последняя партия из 140 тонн ракетного топлива с истекшим сроком годности будет вывезена во вторник из Киргизии в Россию для утилизации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киргизского министерства обороны.

"2 ноября 2021 года в селе Новопавловка Чуйской области состоится мероприятие по выгрузке с территории Кыргызстана партии компонента ракетного топлива меланж с истекшим сроком годности", - сказала представитель пресс-службы.

По ее словам, этот компонент ракетного топлива доставят в Бийск (Алтайский край), где его "переработают в продукты гражданского назначения, безопасные для использования людьми".

В общей сложности из Киргизии в Россию на утилизацию доставят с учетом текущей партии груза 140 тонн меланжа. Помощь в утилизации киргизской стороне также оказала ОБСЕ.

Меланж является высокотоксичным веществом, которое может выделять ядовитые испарения и способно отравить почву.