Нижегородский аэропорт принял 32 рейса по направлению в Москву из-за тумана в столице

ТАСС, 2 ноября. Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова принял 32 рейса, следовавших в аэропорты Москвы, из-за неблагоприятных метеоусловий в столичном регионе. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

"2 ноября по состоянию на 10:00 по московскому времени Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова принял "на запасной" 32 рейса, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, из-за неблагоприятных метеоусловий в московском регионе. Все рейсы - пассажирские. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди принятых рейсов - самолеты, следовавшие из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана, Антальи и других городов. Все самолеты продолжат полет в пункт назначения после того, как это позволят условия аэропортом прибытия.

"Параллельно аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает собственные рейсы. Аэропорт работает без ограничений по обеспечению взлетно-посадочных операций", - отметили в пресс-службе аэропорта.