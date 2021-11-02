Эксперт: делегация РФ в Глазго может заявить об изменении целей по снижению выбросов СО2

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российская делегация на международной климатической конференции в Глазго может сделать заявление о гораздо более значительном снижении выбросов двуокиси углерода (СО2) к 2030 году. Об этом ТАСС во вторник заявил руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

"Утвержденная на днях правительством стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года задает на 2030 год в целевом сценарии гораздо более сильную цель, чем та, что была подана в Рамочную конвенцию об изменении климата ООН по Парижскому соглашению. Это нужно исправить, и такое заявление произведет очень хорошее впечатление на участников конференции в Глазго. Хорошо бы объявить, что мы меняем национально-определяемую цель (NDC) в соответствии с этой стратегией. В поданной цели было написано, что выбросы будут не более 70% от уровня 1990 года, а в стратегии мы видим, что 55% от 1990 года. Это огромная разница", - сказал Кокорин.

Как он уточнил, в 2019 году выбросы России находились на уровне 53% от уровня 1990 года.

"Стратегия реалистично и скромно оценивает наши возможности, что выбросы пойдут вниз, но только после 2030 года. До этого продолжится их очень медленный рост. Это будет означать, что мы с одной стороны будем развиваться, а с другой - меры по энергоэффективности, энергосбережению, модернизация газовой генерации и некоторого ухода от угля дадут свои плоды", - добавил Кокорин.

Всего в Глазго для участия в COP26 в эти дни собрались свыше 25 тыс. человек из 196 стран, включая политиков, журналистов, представителей некоммерческих организаций и бизнеса, безопасность которых обеспечивают 10 тыс. полицейских. На COP26 подводятся итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием климатических договоренностей в Париже в 2015 году, а это предполагает, что стороны соглашения должны объявлять о повышении своих климатических обязательств, что уже сделало большинство участников конференции, включая РФ, заявившую о стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году.