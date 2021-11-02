Правозащитник Ионов просит проверить законность застройки земель Тимирязевской академии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правозащитник Александр Ионов просит прокуратуру, СК и ФСБ проверить законность решения передать под застройку земли Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева. Об этом Ионов рассказал ТАСС.

"Территория МСХА представляет собой уникальный природный комплекс с редкими для Москвы животными. Застройка может нанести вред всей экосистеме столицы. Кроме этого, известие о передаче земель под застройку вызвало негативную реакцию значительной части сотрудников вуза, а также большинства жителей Тимирязевского района и района Коптево. В связи с этим я направил обращение в прокуратуру, СК и ФСБ с просьбой проверить законность передачи территории университета под застройку", - сказал он. Ионов добавил, что обращения у него были приняты и зарегистрированы в установленном порядке.

Ранее в пресс-службе ВУЗа ТАСС сообщили, что РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева выступил с инициативой передачи под строительство земельного участка площадью около 24,78 га, не используемого в учебном процессе и научных опытах с 80-х годов прошлого века.

В пресс-службе группы ЛСР сообщили ТАСС, что специалисты девелопера участвовали в проработке вариантов привлечения инвестора для строительства зданий для Тимирязевской академии. По данным компании, речь шла об участке площадью 24 га, ограниченном Мичуринским садом, Верхней аллеей, Тимирязевской улицей и Красностуденческим проездом.