В Башкирии число коек в инфекционных госпиталях сократили на 1 тыс. мест

УФА, 2 ноября. /ТАСС/. Количество коек инфекционного профиля в больницах Башкирии сокращено на 1 тыс. из-за стабилизации эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Максим Забелин во вторник.

"В настоящий момент мы видим стабилизацию ситуации, определенную стабилизацию по числу заболевших в сутки, видим уменьшение числа госпитализированных, при этом мы даже сократили коечную мощность на 1 тыс. коек, убрали избыточные места, при этом мы всегда поддерживаем свободный уровень не менее 10-15%", - сообщил Забелин.

Темпы вакцинации также растут, показатель по сравнению с августом увеличился в пять раз, отметил министр. По данным Минздрава республики, на данный момент развернуто порядка 7,1 тыс. коек инфекционного профиля.

Как сообщил региональный оперштаб, по состоянию на вторник количество заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 87,5 тыс. человек, рост за сутки составил 669, количество новых случаев смерти - 36. Всего выздоровели 76 654 человека.