Холдинг "Газпром-медиа" ограничит съемки шоу и программ из-за пандемии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" принял решение об ограничении съемочных процессов шоу и программ из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Проекты будут снимать без зрителей или при допуске их на площадку с ПЦР-тестом, сообщается во вторник на сайте холдинга.

"Холдинг "Газпром-медиа", в который входят 9 эфирных и 32 тематических телеканала, ввел ограничения на съемочные процессы шоу и программ в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, распоряжениями правительства РФ, а также введенными ограничениями правительством Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.

Как пояснили в холдинге, чтобы минимизировать риски для здоровья участников съемок и избежать распространения COVID-19, ряд проектов перешли на особый режим работы. Съемки проходят без зрителей или с соблюдением шахматной рассадки, при наличии у зрителей ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации. Также на съемки не допускаются люди старше 60 лет или люди, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции. Такой режим работы распространяется на студийные и павильонные съемки, в число которых входят "Суперстар! Возвращение", "Секрет на миллион" и другие.

Шоу, в которых полный зрительный зал предусмотрен форматом проекта или франшизным договором, приостанавливаются - съемки отменены до стабилизации эпидемиологической ситуации, в том числе съемочный процесс проекта ТНТ "Игра", где зрительный зал - неотъемлемая часть шоу.

Съемки, не требующие присутствия зрителей, продолжатся без ограничений. Работа над проектами, снимающимися за пределами Москвы и Московской области, продолжится в соответствии с региональными предписаниями, пояснили в холдинге.