Десятки людей пришли на Новодевичье кладбище проститься с диктором Игорем Кирилловым

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Десятки друзей, коллег, телезрителей пришли проститься с легендарным диктором советского и российского телевидения Игорем Кирилловым на Новодевичье кладбище. Гражданская панихида проходит в эти минуты. Вокруг гроба установлены вазы с белыми розами и траурные венки.

Кириллов умер 30 октября на 90-м году жизни. Проститься с диктором пришли президент Национальной ассоциации радиовещателей (НАТ) Эдуард Сагалаев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, бывший главный режиссер программы "Время" Калерия Кислова, дикторы Евгений Кочергин и Ангелина Вовк, ученики Кириллова и многие другие.

Евгений Кочергин отметил, что Кириллов обладал особой интонацией. "Суть того, что он говорил, понимал сразу каждый, не надо было добираться через тернии слов к содержанию той информации, которую он доносил до зрителя. Он отставил огромный след в телевизионном деле. И я счастлив, что я столько лет с ним проработал", - сказал Кочергин. отметив, что именно Кириллов пригласил его работать на телевидение.

Диктор Алла Данько сказала, что уход Кириллова - невосполнимая утрата. "Мы прожили большую телевизионную жизнь, он всегда был рядом, у нас был большой дикторский отдел, где он был руководителем. <...>. Я считаю себя его ученицей, он был очень добрый человек. Мне иногда казалось, что для руководителя он был слишком мягок, он никогда не кричал, а если и делал выволочку, то у него сходились брови на переносице, и он делал суровые глаза", - рассказала Данько.

Она отметила, что Кириллов не критиковал телевидение. "Мы всегда провоцировали его на то, чтобы он высказался по поводу современного телевидения, по поводу его тональности, потому что у многих из нас есть свое мнение по поводу нынешнего телевидения, и это мнение не всегда позитивное. Но <...> он всегда говорил, что у нас очень хорошее телевидение, он никого не хотел обижать", - поделилась она. По ее словам, Кириллов, был скромен и доступен, "не надевал на себя короны и регалии, которые свойственны нашему времени".

Первый заместитель генерального директора и генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман отметил, что Игорь Леонидович Кириллов был голосом эпохи, голосом времени, был замечательным, очень веселым и энергичным человеком, который дарил радость окружающим, не только коллегам и сотрудникам, но и всем близким людям. "Несмотря на уже достаточно солидный возраст, Игорь Леонидович никогда не терял ощущение радости жизни, и в этом он однозначно был примером всем нам", - отметил Файфман.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что голос Кириллова воплощал время и страну, сам он всегда оставался ироничным и добрым человеком.

"Пожалуй, в нашей стране в 20 веке было только два главных мужских голоса: первый раздавался из репродукторов радиоточек - это был Юрий Левитан, а у второго появилось лицо - это был Игорь Кириллов. Это человек, который сообщил о первом полете спутника, о первом полете человека в космос, сообщал нам самые главные события. Утром мы первым слышали его голос 1 мая, 9 мая, 7 ноября и зачастую перед новогодними курантами. Этот голос воплощал время и страну: не зря в своей всемирно известной песне Russians Стинг использовал только один русский голос - голос Игоря Кириллова", - сказал Эрнст.

По словам гендиректора Первого канала, Кириллов всегда был добрым, ироничным, временами строгим человеком, "абсолютно живым", не превратившимся в памятник, несмотря на регалии. "Когда его приветствовали: "Здравствуйте, мэтр!", он всегда отвечал: "Метр восемьдесят три". Он до последнего момента шутил, я разговаривал с ним за несколько дней до этих ужасных событий, и он обшучивал свое состояние, мы обсуждали полет киноэкипажа в космос, обсуждали, как будем встречать его 90-летие и какой новый проект будем делать", - добавил Эрнст.

Он подчеркнул, что голос Кириллова "останется с нами навсегда".