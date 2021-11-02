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Прокуратура проверит данные об изъятии девочки из семьи в Подмосковье из-за селфи в ванной

Мать девочки заявляла, что классный руководитель посчитала выложенную другом девочки фотографию слишком откровенной и сообщила о ней социальным службам

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по информации об изъятии 14-летней девочки из семьи в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Ранее издание RT сообщило, что сотрудники органов опеки изъяли у жительницы Сергиева Посада 14-летнюю дочь из-за селфи в полотенце в ванной. Мать девочки заявляла, что классный руководитель посчитала выложенную другом девочки фотографию слишком откровенной и сообщила о ней социальным службам. Через неделю, после вмешательства общественников и запроса СМИ в органы опеки ребенка вернули.

"Проведение проверки поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц", - сообщили в прокуратуре.

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