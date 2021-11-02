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В Оренбуржье 90% постояльцев домов-интернатов сделали прививку от коронавируса

Также вакцинировались 87% сотрудников учреждений социального обслуживания

ОРЕНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Коллективный иммунитет сформирован в учреждениях социального обслуживания населения Оренбургской области с круглосуточным пребыванием людей, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

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"На сегодня в системе социальной защиты населения региона обеспечен высокий уровень коллективного иммунитета к COVID-19. Профилактические прививки сделали 90% проживающих в стационарных организациях социального обслуживания и 87% сотрудников учреждений", - сказано в распространенном сообщении.

Как отметили в пресс-службе, несмотря на вакцинацию большинства сотрудников и подопечных, в домах-интернатах для пожилых людей и инвалидов, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних продолжают проводить противоэпидемические мероприятия - это ежедневная дезинфекция служебных помещений и регулярное проветривание. "Культурно-досуговые, спортивно-оздоровительные мероприятия проводятся по возможности на открытом воздухе, с соблюдением социального дистанцирования и использованием средств индивидуальной защиты", - уточняется в сообщении.

По данным региональных властей, в Оренбургской области от коронавируса вакцинированы свыше 744 тыс. человек, что превышает 38% от общего числа населения региона.

Теги
РоссияОренбургская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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