Полуденный выстрел в Петербурге посвятили 300-летию провозглашения России империей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге во вторник посвятили 300-летию со дня провозглашения России империей. В этом году честь совершить полуденный выстрел выпала исполнительному директору фонда "История Отечества" Константину Могилевскому.

"В этот день в Петропавловской крепости, на Троицкой площади, проходят мероприятия, посвященные 300-летию Российской Империи. Мы отдаем дань памяти всем, кто создавал великую и сильную Россию", - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В честь памятной даты были возложены цветы к могиле Петра I, который три столетия назад, 2 ноября 1721 года, принял титул "Великого, Отца Отечества, Императора Всероссийского". В часовне Троицы Живоначальной прошел молебен. В Государственном музее Санкт-Петербурга откроется выставка "Двуглавый орел. Символ российской государственности", на которой будет презентована памятная медаль "300 лет Российской империи", выпущенная Петербургским монетным двором Гознака в 2021 году.

Традиция выстрела

Полуденный выстрел, по которому большинство петербуржцев привычно сверяют часы, существует в Санкт-Петербурге более 150 лет. Традицию переняли из Европы, она связана с тем, что Петербург был основан как крепость и морской порт. Первые пушечные выстрелы давали еще при Петре I, но повседневным явлением в жизни города они стали лишь при Александре II. В России пушечные выстрелы дают также в Кронштадте и Севастополе.