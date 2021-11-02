Джонсон сообщил, что защита климата невозможна без восстановления лесов

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Выполнение мировых обязательств в области защиты климата невозможно без сохранения и восстановления лесов планеты. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на форуме по защите лесов и землепользованию в рамках саммита с участием более 120 глав государств и правительств на климатической конференции ООН в Глазго.

"Если мы хотим выполнить установленную в Парижском соглашении цель относительно [удержания потепления на планете в пределах] 1,5 градуса, мы должны сохранить и восстановить наши леса. Я уверен, что мы можем сделать это, - сказал Джонсон. - Мы не можем решать проблему изменения климата без защиты окружающей природной среды и уважения прав коренного населения, которое следит за ней", - сказал премьер.

"Так много лидеров, как никогда раньше, подписались [под декларацией], чтобы защищать наши леса, от стран на севере до стран на юге, с медленно растущими и тропическими лесами, включая такие государства, как Китай, Россия, Бразилия, одни из стран с наибольшими лесными массивами в мире", - отметил Джонсон.

Организаторы конференции ранее сообщили ТАСС, что одним из ключевых мероприятий двухдневного климатического саммита, который проводится в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, станет принятие декларации о защите лесов и землепользовании. Свыше 100 стран, включая Россию, объявят о стремлении остановить процесс обезлесения на своей территории и добиваться увеличения площади лесов. На согласившиеся принять декларацию страны приходится свыше 85% общей площади лесов планеты. Помимо РФ, среди них находятся Бразилия, Великобритания, Индонезия, Китай, США, Турция, Шри-Ланка, Япония, государства Африки, ЕС и Океании.