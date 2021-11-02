ЦВО передал дополнительные 5 т кислорода в медучреждения Кировской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Лечебные учреждения Кировской области получили дополнительные 5 т сжиженного кислорода от пермского авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО). Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой округа.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу истребительный авиационный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Пермском крае, передал дополнительные 5 т сжиженного кислорода медицинским учреждениям Кировской области для лечения пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Жидкий медицинский кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для его получения в полевых условиях из атмосферного воздуха. Такой кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна, предназначенной для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.

ЦВО 1 ноября передал 26 тонн кислорода в медучреждения 10 российских регионов. Обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности авиационных частей ЦВО, уточнили в пресс-службе.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: российские военный базы на территории Таджикистана и Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

О ситуации в регионе

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 64 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 58 тыс. человек выздоровели, 606 умерли. По состоянию на конец октября, коллективный иммунитет сформирован у 39,8% населения.