Мордовия выполнила план по вакцинации от коронавируса почти на 70%

ТАСС, 2 ноября. Республика Мордовия почти на 70% выполнила план по вакцинации населения от коронавируса, сообщил во вторник ТАСС и. о. министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин.

"Привито всего 408 900 человек, из них ревакцинировано 32 950 человек, привито первично 375 950 человек. Выполнение плана по завершенной вакцинации - 67,1%, всего планируем вакцинировать 80% населения. Охват населения Мордовии первым компонентом - 48,3 %", - сообщил Маркин в ответ на запрос ТАСС.

Он уточнил, что всего в республике в наличии 105 190 доз вакцины.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по республике Татьяна Харитонова сообщила, что недельный темп роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Мордовии достигает 17-20%. Количество заболевших превысило 32 тыс. человек, развернуто максимальное число инфекционных коек - около 2,8 тыс. в 18 госпиталях. С 30 октября по 7 ноября в Мордовии объявлены нерабочие дни, в этот период приостановлена работа кафе и ресторанов, при этом разрешены обслуживание на вынос и доставка заказов. Также в нерабочие дни все граждане в возрасте 60 и более лет должны оставаться дома на самоизоляции, им разрешено обращаться за медицинской помощью, выгуливать домашних животных, ходить в ближайшие магазины и на работу при необходимости.

С 15 октября в регионе действует система QR-кодов для пропуска граждан в места скопления большого количества людей - заведения общепита, предприятия сферы бытовых услуг, организации культуры и спорта, торговые центры площадью более 400 кв. м. Кроме того, действует обязательная вакцинация для работников наиболее контактных сфер. С 25 октября школьники Мордовии досрочно ушли на каникулы, они будут находиться дома до 7 ноября.