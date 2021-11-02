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Мордовия выполнила план по вакцинации от коронавируса почти на 70%

Всего планируем вакцинировать 80% населения

ТАСС, 2 ноября. Республика Мордовия почти на 70% выполнила план по вакцинации населения от коронавируса, сообщил во вторник ТАСС и. о. министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин.

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"Привито всего 408 900 человек, из них ревакцинировано 32 950 человек, привито первично 375 950 человек. Выполнение плана по завершенной вакцинации - 67,1%, всего планируем вакцинировать 80% населения. Охват населения Мордовии первым компонентом - 48,3 %", - сообщил Маркин в ответ на запрос ТАСС.

Он уточнил, что всего в республике в наличии 105 190 доз вакцины.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по республике Татьяна Харитонова сообщила, что недельный темп роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Мордовии достигает 17-20%. Количество заболевших превысило 32 тыс. человек, развернуто максимальное число инфекционных коек - около 2,8 тыс. в 18 госпиталях. С 30 октября по 7 ноября в Мордовии объявлены нерабочие дни, в этот период приостановлена работа кафе и ресторанов, при этом разрешены обслуживание на вынос и доставка заказов. Также в нерабочие дни все граждане в возрасте 60 и более лет должны оставаться дома на самоизоляции, им разрешено обращаться за медицинской помощью, выгуливать домашних животных, ходить в ближайшие магазины и на работу при необходимости.

С 15 октября в регионе действует система QR-кодов для пропуска граждан в места скопления большого количества людей - заведения общепита, предприятия сферы бытовых услуг, организации культуры и спорта, торговые центры площадью более 400 кв. м. Кроме того, действует обязательная вакцинация для работников наиболее контактных сфер. С 25 октября школьники Мордовии досрочно ушли на каникулы, они будут находиться дома до 7 ноября.

Теги
РоссияМордовияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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