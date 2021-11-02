Минздрав Саратовской области сообщил, что в ковидных госпиталях заняты порядка 92% коек

САРАТОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Коечный фонд для больных ковидом в Саратовской области свободен примерно на 8%. За минувшую неделю развернуто более 200 коек, сообщил ТАСС министр регионального министерства здравоохранения Олег Костин.

На прошлой неделе министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 13 регионах надо наращивать число коек для пациентов с коронавирусом, в числе таких регионов была названа Саратовская область.

"Если неделей ранее была развернута 4 871 койка, и из них занято порядка 96%, то в настоящий момент число коек составляет 5 106, из них 4 670 занято", - сказал министр, уточнив, что "открытие новых коек производится в зависимости от текущей ситуации".

Костин отметил, что также на амбулаторном лечении в настоящий момент находятся 4 013 человек.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области резко начало расти в конце сентября. В связи с этим в области вводят ограничения, с 27 октября действует режим нерабочих дней.

2 ноября в Саратовской области зарегистрировано 614 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 102 612 человек. Выздоровели с начала эпидемии 90 536 человек, за сутки - 293 человека.