Новый инфекционный корпус на 200 мест планируют построить в Липецкой области

ТАСС, 2 ноября. Власти Липецкой области планируют построить новый корпус на 200 мест в составе областной инфекционной больницы. Проектные работы начнутся в 2022 году. Об этом сообщила ТАСС во вторник представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"В Липецке построят новый инфекционный госпиталь на 200 мест. Начало проектирования планируется на 2022 год. Это будет стационар на 200 мест на базе областной инфекционной больницы, по предварительному плану, он будет соединен переходом с основным зданием", - сообщила она.

Собеседница агентства уточнила, что о проекте во время пресс-конференции во вторник рассказал главный врач Липецкой областной инфекционной больницы Андрей Филатов. По ее данным, в настоящее время ковидные стационары в регионе созданы в больницах Липецка, Грязей, Усмани, Данкова, готовится к открытию инфекционный госпиталь в Тербунах. В регионе создано 3 100 койко-мест для пациентов с ковидом, из них свободно 626 коек, или 20,2%. В Липецкой области введена обязательная вакцинация представителей ряда профессий, на 2 ноября привито однократно 526 047 человек, двукратно привито 451 247 человек (план выполнен на 72% из расчета охвата 80% населения, или 730 008 человек).

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 63 717 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 55 549 человек, 2 064 пациента умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте и торговых центрах, действует система QR-кодов. Дни с 30 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочими, должны быть закрыты все торговые центры, учреждения соцобслуживания, магазины, исключение сделано лишь для продуктовых магазинов, аптек, ряда учреждений с доставкой и имеющих отдельный вход с улицы.