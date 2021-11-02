В Пятигорске заложат Аллею Единства 4 ноября

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Аллею Единства заложат в Пятигорске (Ставропольский край) 4 ноября в начале дороги на Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь. Там же будет установлен памятный каменный крест, сообщили в пресс-службе городской администрации во вторник.

"В Пятигорске появится Аллея Единства. Расположена она будет в самом начале дороги, ведущей к Успенскому Второафонскому Бештаугорскому мужскому монастырю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закладка аллеи пройдет утром 4 ноября.

"Дорога к монастырю начинается с поворота Бештаугорского шоссе: хаос автомобильного рынка, неблагоустроенное пространство и опасная дорога - так было. Дорогу мы привели в порядок, расширили и организовали новую схему движения. Совместно с Пятигорской и Черкесской епархией, по благословлению Владыки Феофилакта, установим памятный каменный крест. А 4 ноября в начале дороги на монастырь планируем заложить Аллею Единства и высадить на ней первые деревья", - сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

По преданию, Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь был основан на горе Бештау русскими монахами, прибывшими со Святой Горы Афон, на месте византийской обители IX века. Освящение нового монастыря состоялось 28 ноября 1904 года.