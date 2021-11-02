Доля госпитализированных с COVID-19 среди привитых в Белгородской области составляет 25%

"Из всех привитых заболевших только 20-25% попадают в стационар. Остальные проходят лечение амбулаторно. Руководитель регионального департамента здравоохранения отметил, что ситуация могла быть гораздо сложнее, если бы в регионе не было такого количества привитых", - говорится в сообщении.

По состоянию на 2 ноября первый компонент вакцины получили свыше 831 тыс. жителей Белгородской области, полностью завершили вакцинацию более 752 тыс. человек, ковидом заболели 1,4% от общего числа вакцинированных. Как отметили в оперштабе области, популяционный иммунитет в регионе начал ослабевать из-за затянувшихся сроков прививочной кампании.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 63 160 случаев коронавируса, выздоровели 53 087 человек, отмечен 1 321 смертельный случай. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения всех общественных мест, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет. В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в регионе приостанавливают работу предприятий и организаций сферы торговли, кафе, спортзалов, бассейнов, музеев, кинотеатров, торговых центров.