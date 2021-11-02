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Диктора Игоря Кириллова похоронили на Новодевичьем кладбище

Он умер 30 октября на 90-м году жизни

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Диктора советского и российского телевидения Игоря Кириллова похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище.

Могила Кириллова находится рядом с могилой народной артистки СССР Элины Быстрицкой.

Кириллов умер 30 октября на 90-м году жизни. Проститься с диктором пришли несколько десятков человек, в том числе президент Национальной ассоциации радиовещателей (НАТ) Эдуард Сагалаев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, бывший главный режиссер программы "Время" Калерия Кислова, дикторы Евгений Кочергин и Ангелина Вовк, ученики Кириллова и многие другие.

Кириллов - советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актер, тележурналист, лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР.

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