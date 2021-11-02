В Пятигорске вновь заработал волонтерский штаб

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Волонтерский штаб возобновил работу в Пятигорске Ставропольского края в связи с ухудшением эпидемической обстановки из-за коронавируса. Добровольцы будут помогать медикам при доставке лекарств, подвозе врачей на вызов к пациентам и в кол-центрах, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации.

"В Пятигорске возобновил работу волонтерский штаб. <…> Помощь медикам добровольцы будут оказывать по трем направлениям: доставка бесплатных лекарственных наборов амбулаторным больным; автоволонтерство - подвоз медицинских работников на вызовы к пациентам; работа в поликлиниках/ больницах - помощь в организации "входных фильтров", работа в кол-центрах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на базе городского молодежного центра прошло первое заседание штаба, на котором обсуждались направления работы и вопросы взаимодействия волонтеров с медработниками.

"Сегодня с главными врачами, ребятами-волонтерами, депутатами всех уровней обсудили, чем мы можем помочь нашим врачам. Нужны автоволонтеры для доставки медиков на вызовы, волонтеры, которые окажут помощь в маршрутизации пациентов в больницах и поликлиниках, смогут оказать помощь в заполнении документов и отвечать на звонки в кол-центрах, оказывать помощь в прививочных центрах. Окажем помощь врачам транспортом", - сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов в социальных сетях.