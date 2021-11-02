Единороссы предлагают выделить допсредства из бюджета на капремонт общежитий при вузах

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга предложил предусмотреть в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы по 3 млрд рублей ежегодно в качестве субсидий на капремонт студенческих общежитий.

"На сегодняшний день в более чем 3 600 общежитиях университетов проживает более 840 000 студентов. При этом сохраняется высокий износ имущественного комплекса. "Единая Россия" предлагает включить в проект федерального бюджета дополнительные субсидии на капремонт общежитий вузов в размере 3 млрд рублей ежегодно", - отметил Мажуга во вторник в ходе обсуждения поправок "Единой России" ко второму чтению проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

По его словам, депутаты будут контролировать, чтобы капитальные ремонты общежитий проходили прежде всего в регионах. "Если мы эти средства выделим, то мы сможем ежегодно более 100 тысяч квадратных метров ремонтировать. И, действительно, система высшего образования это почувствует, и студенчество это оценит", - считает Мажуга.